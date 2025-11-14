▲ El cantante puertirriqueño pidió a su público nunca dejar de soñar, lo anterior en su discurso tras recibir el galardón. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. a47

La música latina hizo resonar el escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, sede de los emblemáticos Premios Latin Grammy 2025. Los grandes ganadores fueron los reguetoneros Bad Bunny y Karol G. El puertorriqueño, llevándose, entre otros, el galardón en la categoría de Mejor Álbum del Año con Debí tirar más fotos, y la colombiana en la rama de Canción del Año con Si te hubiera conocido antes.

Bad Bunny se llevó a casa cuatro estatuillas: Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación Reguetón. Se esperaba que también ganara como Grabación del Año; sin embargo, el vencedor fue el español Alejandro Sanz, quien al subir por el premio le dijo irónicamente “Perdóname, te lo robé”. El ibérico también ganó en Mejor Álbum Pop Contemporáneo con ¿Y ahora qué?

En un discurso emblemático, Bad Bunny agradeció a su familia y comentó: “Amen lo más que puedan. Esto se lo quiero dedicar a los niños y jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico. Nunca dejen de soñar ni de ser ustedes. No importa de dónde vengas, no olvides de dónde vienes, y no olvidar a dónde vas. Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra, nosotros escogimos la música”.

Reconocen a Raphael

Durante la gala también fue reconocido el emblemático cantante español Raphael, quien fue premiado como Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación. El Niño de Linares interpretó Qué sabe nadie y Mi gran noche, que lo llevaron a ganarse la ovación del público, el cual además cantó con él. Otro clásico que destacó fue el argentino Fito Páez, quien ganó Mejor Álbum de Rock con Novela.