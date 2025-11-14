Clara Zepeda

Viernes 14 de noviembre de 2025

La aversión al riesgo se disparó este jueves en los mercados financieros, tras concluir el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, debido a los comentarios de la Casa Blanca de que cabe la posibilidad de que algunas lagunas en los datos económicos serán permanentes, y que los informes sobre el empleo y el índice de precios al consumidor de octubre nunca se publicarían, lo que asustó a los inversionistas.

El peso interrumpió su racha de seis jornadas consecutivas de ganancias frente al dólar. Los mercados financieros arrancaron la sesión de ayer con cautela, pero la moneda mexicana operaba en su mejor nivel desde julio de 2024, en 18.28, pero al cierre se depreció 0.06 por ciento para cerrar en los 18.3215 pesos por dólar spot.

El descenso de la moneda nacional esta vez fue de la mano de la debilidad del dólar. El índice DXY, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, retrocedió 0.31 por ciento, a 99.07 puntos.

La conclusión del cierre de gobierno federal de Estados Unidos de 43 días fue bien aceptada por los mercados accionarios de Asia, que respondieron con ganancias. En Europa y América se dejó sentir el nerviosismo de estar ciegos en información de empleo.