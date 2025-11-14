Viernes 14 de noviembre de 2025, p. a12
Los Ángeles., Shohei Ohtani sigue imparable en las Grandes Ligas. No sólo por el bicampeonato de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles. El astro japonés fue el ganador unánime del premio al jugador más valioso de la Liga Nacional ayer, su tercer año consecutivo recibiendo este honor y el cuarto en total.
Ohtani se convirtió en el segundo jugador en la historia en ganar al menos cuatro premios MVP, sólo superado por los siete de Barry Bonds.
La estrella de la novena angelina, de 31 años, obtuvo el galardón de la Liga Americana con los Angelinos de Los Ángeles en 2021 y 2023. Ese año firmó con los Dodgers, rival de la misma ciudad, y ganó el premio de la Liga Nacional durante su primera temporada (2024) en el Dodger Stadium. Además, se llevó la Serie Mundial en sus dos campañas con los Dodgers.
El toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, terminó segundo con 23 votos, mientras el jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue tercero con cuatro. Ohtani bateó .282 y conectó 55 jonrones, impulsó 102 carreras y robó 20 bases que lo llevaron a consagrarse como el jugador más valioso.
El japonés brilló en la Serie de Campeonato de la Nacional, cuando el 17 de octubre conectó tres jonrones y ponchó a 10 en seis entradas dominantes y condujo a la novena angelina a la victoria sobre los Cerveceros de Milwaukee.
En la Liga Americana, por otra parte, el estadunidense Aaron Judge de los Yanquis de Nueva York, obtuvo su segundo premio consecutivo de jugador más valioso, con lo que suma tres en su carrera.