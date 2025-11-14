Ap

Los Ángeles., Shohei Ohtani sigue imparable en las Grandes Ligas. No sólo por el bicampeonato de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles. El astro japonés fue el ganador unánime del premio al jugador más valioso de la Liga Nacional ayer, su tercer año consecutivo recibiendo este honor y el cuarto en total.

Ohtani se convirtió en el segundo jugador en la historia en ganar al menos cuatro premios MVP, sólo superado por los siete de Barry Bonds.

La estrella de la novena angelina, de 31 años, obtuvo el galardón de la Liga Americana con los Angelinos de Los Ángeles en 2021 y 2023. Ese año firmó con los Dodgers, rival de la misma ciudad, y ganó el premio de la Liga Nacional durante su primera temporada (2024) en el Dodger Stadium. Además, se llevó la Serie Mundial en sus dos campañas con los Dodgers.