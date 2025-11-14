Es la mejor manera de cerrar el año, afirma
Viernes 14 de noviembre de 2025, p. a12
Imola. El piloto mexicano Sergio Pérez volvió a conducir un auto de Fórmula 1 después de casi un año, al probar ayer para Cadillac un Ferrari 2023, en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola, Italia.
Cadillac no tiene monoplaza propio, pero utilizará motores Ferrari cuando debute la próxima temporada como undécimo equipo de Fórmula 1, con una alineación formada por Checo y el finlandés Valtteri Bottas.
Las fotos y videos publicados en Internet mostraron un bólido completamente negro corrien-do sin marca en el circuito. El mexicano llevaba también el traje que usan los pilotos para protegerse del fuego y el calor, y casco del mismo color del carro.
Pérez dijo a Reuters que la sesión, su primera desde su última carrera para Red Bull en diciembre de 2024, era importante para que el equipo practicara procedimientos, perfeccionara el simulador y se preparara para futuros fines de semana de carreras.
“Es básicamente sólo un momento para que podamos reunirnos con los ingenieros, mecánicos, trabajar todos juntos, ya sabes, empezar a hablar el mismo idioma”, dijo el piloto mexicano.
“Tengo curiosidad, ya sabes, por saber cuántas vueltas dará mi cuello antes de destrozarse”, añadió con una sonrisa. “Pero es genial. Es una gran prueba y la mejor manera de terminar el 2025 antes de volver al auto el año que viene”.
Bottas, también de 35 años y ganador de múltiples carreras, ha estado un año alejado de las pistas tras dejar Sauber, pero actualmente es reserva de Mercedes.
Al mexicano y su compañero de equipo no les falta experiencia, con un total de 527 salidas y 16 victorias en los grandes premios.
Pérez, descartado como compañero de Max Verstappen en Red Bull a finales de 2023, tiene 39 podios y no ve ninguna razón por la que no pueda llevar su cuenta a 40 antes de que finalmente se retire.
“Sí, realmente lo creo”, afirmó el ex piloto de Sauber, McLaren y Force India-Racing Point desde la fábrica de Cadillac en Silverstone, días antes desu viaje a Italia. “Creo que he estado en el podio con todos los equipos para los que he pilotado, excepto McLaren”.
Respaldado por General Motors, el equipo de propiedad estadunidense está bien financiado y dotado de suficiente personal.