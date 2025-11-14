▲ El mexicano recorrió la pista en un bólido completamente negro y sin marcas. Cadillac no tiene monoplaza propio, pero utilizará motores Ferrari. Foto @mexicogp

Imola. El piloto mexicano Sergio Pérez volvió a conducir un auto de Fórmula 1 después de casi un año, al probar ayer para Cadillac un Ferrari 2023, en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola, Italia.

Cadillac no tiene monoplaza propio, pero utilizará motores Ferrari cuando debute la próxima temporada como undécimo equipo de Fórmula 1, con una alineación formada por Checo y el finlandés Valtteri Bottas.

Las fotos y videos publicados en Internet mostraron un bólido completamente negro corrien-do sin marca en el circuito. El mexicano llevaba también el traje que usan los pilotos para protegerse del fuego y el calor, y casco del mismo color del carro.

Pérez dijo a Reuters que la sesión, su primera desde su última carrera para Red Bull en diciembre de 2024, era importante para que el equipo practicara procedimientos, perfeccionara el simulador y se preparara para futuros fines de semana de carreras.

“Es básicamente sólo un momento para que podamos reunirnos con los ingenieros, mecánicos, trabajar todos juntos, ya sabes, empezar a hablar el mismo idioma”, dijo el piloto mexicano.

“Tengo curiosidad, ya sabes, por saber cuántas vueltas dará mi cuello antes de destrozarse”, añadió con una sonrisa. “Pero es genial. Es una gran prueba y la mejor manera de terminar el 2025 antes de volver al auto el año que viene”.