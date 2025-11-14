De La Redacción

Viernes 14 de noviembre de 2025

El Cruz Azul confirmó su papel como una de las mayores sorpresas en una fase final de la Liga Mx Femenil, al rescatar ayer un empate 1-1 ante Tigres, seis veces campeón del certamen, en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2025, que se disputó en el estadio Olímpico Universitario.

Las Amazonas establecieron su dominio en el terreno de juego durante el primer tiempo, al inquietar el arco defendido por la guardameta mexicana Alejandría Godínez, quien en varias ocasiones evitó la caída de su marco. En tiempo de compensación, María Sánchez realizó un desborde por la banda izquierda y mandó un centro al área chica que remató la estadunidense Bárbara Olivieri (48).

Las Celestes, motivadas tras eliminar por goleada (6-2 global) al Pachuca de Charlyn Corral, vigentes campeonas, no bajaron los brazos y buscaron a toda costa el empate. Las dirigidas por Diego Testas generaron algunas oportunidades de gol con disparos de larga distancia.

En la segunda mitad, la historia del encuentro fue diferente, pues ambos equipos se aventuraron al frente con múltiples jugadas de peligro. Al minuto 51, la delantera felina Diana Ordóñez remató dentro del área, pero el esférico impactó en el travesaño para fortuna de las capitalinas.