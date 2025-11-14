▲ La mexicana robó reflectores el 3 de marzo cuando, jugando para Tigres, dio un salto de espaldas al arco y tras un movimiento acrobático conectó el esférico con el talón para mandarlo a las redes. Foto @TigresFemenil

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. a10

El llamado Camaroncín o Escorpión invertido que anotó la mexicana Jacqueline Ovalle (Orlando Pride) en el duelo entre Tigres y Chivas en el torneo Clausura 2025 de la Liga Mx Femenil ha sido nominado al premio Marta que otorga la FIFA al mejor gol del año futbolístico en las competencias de mujeres. Para el Puskas, que se entrega en la categoría varonil, sorprende la inclusión del mexicano Carlos Orrantía por un tanto que marcó con el Atlas.

La Maga Ovalle robó reflectores el 3 de marzo al realizar un golazo que parecía casi irreal. En un pase de Jenny Hermoso, Jacqueline dio un salto de espaldas al arco y tras un movimiento acrobático conectó el esférico con el talón para mandarlo a las redes de la portería de Chivas, que custodiaba Blanca Félix.

El tanto desató ovaciones de los aficionados y halagos por parte de la prensa, que en cuestión de horas pedían en redes sociales que fuera nominado al premio Marta, lo cual se ha cumplido ahora.

Ante la euforia que provocó el golazo, Ovalle fue interrogada tras el partido sobre el nombre que le pondría a esta vistosa jugada. “Ni yo sé, no sé cómo lo hice. Le podemos poner El Camaroncín. Fue una victoria importante, estábamos encima del rival, se nos presentó un gol así; aunque te digo que no sé cómo le hice, sólo vi el centro y dije ‘con que la toque y adonde vaya’”, respondió en su momento.

Con cinco coronas con la playera de Tigres en la Liga Mx, Ovalle hizo historia meses después de marcar El Camaroncín al ser transferida al Orlando Pride, de la liga estadunidense NWSL, por 1.5 millones de dólares; la cifra más alta hasta ese entonces en el futbol femenil mundial.