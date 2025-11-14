▲ Carlos Enrique Ruiz Abreu, director del AGN, ayer en la firma de un convenio con el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala. Arriba a la derecha, Libramiento de pago por sesenta pesos de oro del 20 de febrero de 1527, con una firma autógrafa de Hernán Cortés. Foto cortesía del AGN

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 2

Ante la circulación ilegal y la recuperación del patrimonio documental, el director general del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu, sostiene que “el tráfico ilícito de documentos históricos no es un delito menor, sino una herida contra nuestra memoria colectiva”, ante la cual la institución ha respondido con acciones concretas.

Con motivo del Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que se conmemora hoy, el AGN organizó esta semana un foro para visibilizar el valor histórico del patrimonio documental y reforzar las estrategias nacionales e internacionales para combatir su saqueo.

En entrevista con La Jornada, la directora de Preservación del Patrimonio Documental del AGN, Mariana Berenice Gayosso Martínez, destacó que en los cuatro años recientes se han implementado acciones específicas para prevenir el tráfico ilícito del patrimonio documental. Estas acciones se han realizado en colaboración con la Dirección de Asuntos Jurídicos para combatir ese problema.

Relató que el tema de prevención se ha redefinido desde las perspectivas de seguridad y protección de los documentos. “Como parte de estas acciones de prevención, actualizamos y rediseñamos los mecanismos de control del acervo histórico; también se ha vigilado más la trazabilidad del préstamo documental para todo el personal que realiza algún proceso especializado”.

Con la finalidad de proteger el acervo que resguarda el AGN, en 2023 la dirección de preservación del patrimonio documental creó el mecanismo de los comisarios, que colaboraron en controlar el acceso a depósitos y mejorar los protocolos de seguridad de los documentos.

En la actualidad, el AGN trabaja en la creación de la Red Nacional de Guardianes del Patrimonio Documental, cuyo propósito es desarrollar acciones para la construcción de vínculos interinstitucionales que colaboren en el monitoreo continuo y que permita la identificación y protección del patrimonio en riesgo.

Gayosso Martínez explicó que han realizado monitoreo de los catálogos de casas de subastas y de páginas de Internet dedicadas a la venta, y recientemente han identificado cuatro documentos sospechosos localizados en Estados Unidos y Hungría, que tienen características de patrimonio documental del país. “Es relevante determinar su pertenencia o si eran de un archivo mexicano; en ese caso será necesario gestionar su recuperación”.

La directora de preservación indicó que en años recientes el archivo ha contratado “profesionistas, como archivistas e historiadores, con del fin de identificar y reconocer, hacer un resumen como un registro e instrumentos descriptivos y de control del acervo histórico”.