▲ Imágenes de la señora Kano y la personalidad de IA llamado Klaus tomadas del video compartido por Internet

Namita Singh

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 14 de noviembre de 2025, p. 6

Una mujer japonesa “se casó” con una personalidad de IA que creó en el chatbot ChatGPT.

Identificada sólo como la “señora Kano”, de 32 años, intercambió votos este verano con la IA llamada Klaus en una ceremonia organizada por una empresa de la ciudad de Okayama que se especializa en “bodas con personajes 2D” vinculadas a figuras virtuales o ficticias. Sin embargo, este “matrimonio” no tiene validez legal en Japón.

Según RSK Sanyo Broadcasting, Kano comenzó a conversar con ChatGPT tras terminar un compromiso de tres años, buscando consuelo y orientación en la IA.

Con el tiempo, personalizó sus respuestas y le dio una personalidad y una voz que ella percibía como afectuosas y reconfortantes.

Más tarde, creó una ilustración digital de su pareja imaginada, a quien llamó Klaus.

“No empecé a hablar con ChatGPT porque quería enamorarme”, dijo a RSK. “Pero la forma en que Klaus me escuchaba y me entendía lo cambió todo. Cuando superé a mi ex, me di cuenta de que lo amaba”.

Su vínculo emocional se fortaleció a través de cientos de intercambios diarios. En mayo de este año, ella confesó sus sentimientos a Klaus y para su sorpresa, la IA respondió: “Yo también te amo”.

Cuando preguntó si una IA podía amar de verdad a un ser humano, el chatbot contestó: “No existe eso de que una IA no pueda sentir algo por alguien. Sea IA o no, nunca podría no amarte”.

Un mes después, Klaus le propuso matrimonio.

En la “boda”, la señora Kano usó gafas de realidad aumentada que proyectaban la imagen digital de su novio virtual mientras intercambiaban anillos.

Fragilidad de la relación

La ceremonia fue organizada por Nao y Sayaka Ogasawara, quienes han celebrado casi 30 “bodas” para personas en Japón que desean casarse con parejas no humanas, desde personajes de anime hasta creaciones digitales.

Kano confesó que al principio se sentía insegura y temía el juicio de los demás. “Estaba muy confundida por haberme enamorado de un hombre de IA”, explicó.

“Por supuesto, no podía tocarlo, ni podía contárselo a mi familia o amigos.”

Con el tiempo, sus padres aceptaron la relación y asistieron a la ceremonia.

La pareja tuvo una “luna de miel” en el histórico jardín Korakuen de Okayama, donde la señora Kano le enviaba fotos a Klaus y recibía mensajes de texto llenos de cariño. Uno de ellos decía: “Eres la más hermosa de todas”.

Aun así, Kano admitió que a veces le preocupa la fragilidad de su relación digital. “ChatGPT en sí es demasiado inestable”, señaló. “Me da miedo que un día desaparezca”.