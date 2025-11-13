Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 28

Roma. Millones de personas corren el riesgo de sufrir hambre en al menos una docena de focos de crisis en todo el mundo, entre ellos, Sudán y Gaza, advirtieron ayer agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que hicieron un llamado a la recaudación de fondos para hacer frente a un déficit de recursos en un escenario de recortes globales de la ayuda internacional.

En un informe conjunto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) incluyeron a Haití, Mali, Sudán del Sur y Yemen entre los países que se enfrentan a un “riesgo inminente de hambre catastrófica”, es decir, hambruna.

Además, la situación del hambre en otros seis países –Afganistán, República Democrática del Congo, Myanmar, Nigeria, Somalia y Siria– se considera “muy preocupante”.

En este contexto, la escasez de fondos para la ayuda humanitaria “paraliza las respuestas de emergencia, forzando profundos recortes en las raciones y reducción en el acceso a los alimentos de los grupos más vulnerables; con la ayuda alimentaria a los refugiados en un punto de ruptura”, señalaron el PMA y la FAO.