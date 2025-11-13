Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. 25

El aumento de los precios de alimentos y bebidas fuera del hogar, así como de la carne y la leche, impactaron en el valor de la canasta alimentaria en México, que fue de 2 mil 450.01 pesos en las ciudades y de mil 844.15 pesos en el ámbito rural en octubre pasado, lo que muestra un ligero descenso frente al mes previo, de 0.19 y 0.35 por ciento, en ese orden, pero incrementos anuales de 4.26 y 2.92 por ciento, respectivamente, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi recordó que la inflación general anual de octubre de 2025 fue de 3.6 por ciento, 1.2 puntos porcentuales menos que en octubre de 2024, cuando fue de 4.8 por ciento.

En el reporte de Líneas de Pobreza, el Inegi estimó que la carne de res y los alimentos preparados fueron lo que más encareció la canasta alimentaria.

El principal elemento que incidió en el costo fue el incremento de 7.5 por ciento anual de los alimentos y bebidas fuera del hogar. El bistec de res se encareció 19.4 por ciento, y la leche de vaca 8.6.