Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 13 de noviembre de 2025, p. a10

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó ayer su recono-cimiento a los atletas mexicanos que participaron en los Jue-gos Parapanamericanos de Chile, donde lograron una históri-ca cosecha de 100 medallas, y a la selección mexicana femenil Sub-17, que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de su categoría. Señaló que su esfuerzo y disciplina son motivo de orgullo nacional y un ejemplo de perseverancia para todos los mexicanos.

“Cuando vemos triunfar a un atleta o una atleta mexicana da mucho orgullo, porque representan a México más allá de su persona. Llegar a esos niveles de competencia requiere sacrificio personal, familiar y mucha disciplina. Son un ejemplo para todas y todos”, dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La jefa del Ejecutivo subrayó que las felicitaciones deben extenderse también a quienes no obtuvieron medalla, pues su esfuerzo y dedicación son igualmente valiosos.