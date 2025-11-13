Jueves 13 de noviembre de 2025, p. a10
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó ayer su recono-cimiento a los atletas mexicanos que participaron en los Jue-gos Parapanamericanos de Chile, donde lograron una históri-ca cosecha de 100 medallas, y a la selección mexicana femenil Sub-17, que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de su categoría. Señaló que su esfuerzo y disciplina son motivo de orgullo nacional y un ejemplo de perseverancia para todos los mexicanos.
“Cuando vemos triunfar a un atleta o una atleta mexicana da mucho orgullo, porque representan a México más allá de su persona. Llegar a esos niveles de competencia requiere sacrificio personal, familiar y mucha disciplina. Son un ejemplo para todas y todos”, dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional.
La jefa del Ejecutivo subrayó que las felicitaciones deben extenderse también a quienes no obtuvieron medalla, pues su esfuerzo y dedicación son igualmente valiosos.
Sheinbaum aprovechó para desear éxito a la selección nacional que participará en el Mundial 2026 y reiteró que el deporte debe inspirar unidad y amor por el país. “Siempre pensar en México, siempre”, enfatizó.
En ese contexto deportivo, anunció que el gobierno federal presentará próximamente una serie de rutas turísticas para aprovechar la afluencia de visitantes que traerá el Mundial 2026. El plan incluirá diversas actividades en distintas regiones del país para promover la cultura y gastronomía mexicana.
“Vamos a presentar todo lo que estamos preparando alrededor de la Copa: mundialitos, actividades sociales, rutas turísticas; son 10 acciones que estamos desarrollando para que niñas y niños vivan el Mundial”, explicó.