Jared Laureles, Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 17

Campesinos y transportistas anunciaron un paro nacional para el 24 de noviembre, que incluirá bloqueo al paso de unidades de carga –evitando afectar a particulares– y la toma de aduanas.

Tras manifestarse ayer en el Zócalo capitalino, representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), del Movimiento Agrícola Campesino y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) estimaron que en la protesta participarán medio millón de agricultores en 25 entidades del país, y también se sumarán operadores de transporte.

Señalaron que retomarán sus movilizaciones para demandar más seguridad en las carreteras, precios de garantía para las cosechas, la salida de los granos básicos del T-MEC y que se les tome en cuenta en la discusión de la Ley de Aguas Nacionales.

En conferencia desde la Plaza de la Constitución, Baltazar Valdez Arce, dirigente del FNRCM, indicó que con las protestas buscan visibilizar la crisis que enfrenta el campo y que se discuta el pliego petitorio de los productores con la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, piden que el gobierno reconozca la agricultura como sector de interés nacional.