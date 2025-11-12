Protestas en Veracruz y CDMX
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 17
Veracruz, Ver., Cañeros pertenecientes a la Organización 9 de Septiembre se manifestaron y tomaron casetas de la zona sur del estado para exigir un subsidio de 300 pesos por tonelada de caña de azúcar y otros apoyos del gobierno federal al campo.
Los agricultores llegaron a las garitas de los puentes El Caracol y Papaloapan y de la autopista Cosamaloapan-La Tinaja, donde permitieron el paso de los vehículos sin pagar peaje, a cambio de una “cooperación” económica.
Jorge Alberto López Luna, uno de los manifestantes, señaló que no cuentan con un precio de garantía para su cosecha, además de que la zafra está cerca y existe gran incertidumbre en el sector.
“Estamos olvidados en el campo, e inconformes con la cuestión del costo; no tenemos un precio sustentable, no tenemos garantía. El gobierno nos ha olvidado”, reprochó.
Los cañeros dijeron que es urgente que se detenga por completo la entrada de azúcar de otros países, pues consideran que estas importaciones les afectan gravemente.
Indicaron que sus líderes buscan diálogo con las autoridades federales para lograr acuerdos.
En tanto, cañeros agremiados en la Unidad Cañera Democrática, quienes desde las 5 de la madrugada de ayer mantenían un bloqueo a las afueras de la Sader, acordaron una reunión con el subsecretario Leonel Cota Montaño para negociar su pliego petitorio, que incluye la creación de un plan emergente de rescate al sector azucarero.
(Con información de Jared Laureles, Emir Olivares y Arturo Sánchez)