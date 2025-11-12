▲ Productores de caña procedentes de al menos 10 estados realizaron ayer un bloqueo fuera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Foto Alfredo Domínguez

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 17

Veracruz, Ver., Cañeros pertenecientes a la Organización 9 de Septiembre se manifestaron y tomaron casetas de la zona sur del estado para exigir un subsidio de 300 pesos por tonelada de caña de azúcar y otros apoyos del gobierno federal al campo.

Los agricultores llegaron a las garitas de los puentes El Caracol y Papaloapan y de la autopista Cosamaloapan-La Tinaja, donde permitieron el paso de los vehículos sin pagar peaje, a cambio de una “cooperación” económica.

Jorge Alberto López Luna, uno de los manifestantes, señaló que no cuentan con un precio de garantía para su cosecha, además de que la zafra está cerca y existe gran incertidumbre en el sector.

“Estamos olvidados en el campo, e inconformes con la cuestión del costo; no tenemos un precio sustentable, no tenemos garantía. El gobierno nos ha olvidado”, reprochó.