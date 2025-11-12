Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 16

En operativos simultáneos en estados del país, las fuerzas federales y locales decomisaron celulares y armas blancas dentro de un centro penitenciario, desmantelaron narcobodegas, catearon inmuebles con armas, droga y otros objetos del delito, y detuvieron a presuntos infractores de la ley, informó ayer el gabinete de seguridad.

En Sinaloa, en el centro penitenciario de Aguaruto confiscaron 11 teléfonos celulares y 26 armas blancas. En Culiacán localizaron tres “almacenes” de material diverso para la elaboración de metanfetamina, con 3 mil 550 litros de sustancias químicas. La afectación económica estimada para la delincuencia organizada es de 72 millones de pesos.