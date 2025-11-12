Política
Ver día anteriorMiércoles 12 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Confiscan celulares en penal y material de narcobodega/
A nterior
S iguiente
 
Confiscan celulares en penal y material de narcobodega
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 16

En operativos simultáneos en estados del país, las fuerzas federales y locales decomisaron celulares y armas blancas dentro de un centro penitenciario, desmantelaron narcobodegas, catearon inmuebles con armas, droga y otros objetos del delito, y detuvieron a presuntos infractores de la ley, informó ayer el gabinete de seguridad.

En Sinaloa, en el centro penitenciario de Aguaruto confiscaron 11 teléfonos celulares y 26 armas blancas. En Culiacán localizaron tres “almacenes” de material diverso para la elaboración de metanfetamina, con 3 mil 550 litros de sustancias químicas. La afectación económica estimada para la delincuencia organizada es de 72 millones de pesos.

En otras entidades se realizaron cateos y detenciones, incluidas la Ciudad de México, Tecate y San Quintín, en Baja California, así como Mulegé, Baja Californa Sur, y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Marina Armada de México reportó la detención y puesta a disposición del Ministerio Público de 22 personas en Colima, en un operativo en el que también se les confiscó armamento, vehículos, inmuebles y presunta droga.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto