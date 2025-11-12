De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 16

Un avión proveniente de Tijuana rumbo a Veracruz aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de que uno de sus pasajeros mostró conductas agresivas durante el vuelo. La aerolínea Volaris, de la cual provenía el vuelo 3382, informó en redes sociales que fue una falsa alarma de explosivo o arma de fuego a bordo, y que la persona fue controlada por la tripulación y finalmente arrestada por elementos de la Guardia Nacional. El aeropuerto afirmó que se activaron los protocolos de emergencia y aseguró que no se afectaron las operaciones de la terminal.