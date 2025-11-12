▲ Desde la izquierda, las ministras Yasmín Esquivel, María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, durante una sesión en el pleno de la SCJN. Foto Cristina Rodríguez

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 16

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió ayer un nuevo criterio obligatorio para los tribunales y juzgados del país, al establecer que los familiares que no sean ascendientes directos, como tíos, de un trabajador fallecido tienen derecho a acceder a la pensión de éste si ejercieron un rol parental y tenían dependencia económica de él.

Por unanimidad de votos, el pleno aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, que amparó a una tía de un trabajador fallecido en 2019, a quien el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) negó la pensión a pesar de que desempeñó un rol maternal y dependía económicamente de su sobrino, con quien además vivía.

El alto tribunal revocó la sentencia del pasado 2 de abril del tribunal colegiado del trigésimo primer circuito, que validó la negativa del IMSS a otorgar la pensión a la mujer, pues el artículo 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores sólo reconoce a los ascendientes en línea recta; es decir, a los padres.

“La norma, así se razona en el proyecto, se determina inconstitucional porque vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, a la seguridad social y a la protección familiar al excluir a otros familiares distintos a los ascendientes del acceso a una pensión, aun cuando dependieran económicamente y desempeñaran el rol de madre o padre”, expuso el ponente.