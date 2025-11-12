Néstor Jiménez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 12

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, adelantó en el Senado que 2026 será el año en que México “erradique el analfabetismo” y expuso, entre los principales objetivos en materia educativa, la creación de un millón de nuevos espacios de enseñanza superior, para alcanzar 55 por ciento de cobertura, así como la implementación del sistema de bachillerato nacional a fin de reducir la deserción escolar.

Sin embargo, al comparecer ante el pleno de esa Cámara, dejó sin respuesta la mayoría de las preguntas de la oposición.

Una preocupación de panistas y priístas, que también compartieron senadores de Morena, fue cuándo va a desaparecer en definitiva la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), a lo que el titular de la SEP se limitó a reiterar que se definirá luego de una consulta escuela por escuela, en la que los propios mentores determinarán su nuevo modelo de evaluación magisterial.

El legislador morenista y líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, le exigió: “Tenemos que desaparecer ya al Usicamm, ¡Yaaa!… para dar vida a un sistema de movilidad y protección justo y transparente, que reconozca antigüedad, trayectoria y profesionalización, y abra la puerta a nuevas generaciones”.

Cepeda se quejó de que el presupuesto para los programas de capacitación y superación profesional del magisterio, que en 2018 fue de mil 450 millones de pesos, para el año entrante será de 284 millones.