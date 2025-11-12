Arturo Sánchez Jimenez y Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 6

Antes de participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 7 (G-7), que se realizará hoy en Ontario, Canadá, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo ayer encuentros bilaterales con sus homólogos de Corea del Sur, Reino Unido, Canadá e India, a quienes expuso las oportunidades de inversión y cooperación que ofrece el Plan México.

Con su par surcoreano, Cho Hyun, destacó las posibilidades de ampliar el comercio y la inversión, al ser ese país el cuarto socio comercial de México.

Luego se reunió con la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, con quien coincidió en fortalecer los vínculos económicos, en especial en energías renovables. Ambos subrayaron la importancia del multilateralismo y acordaron avanzar en un proceso de reforma de la Organización de Naciones Unidas.

Con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, De la Fuente revisó la agenda bilateral y los preparativos de próximas reuniones en México, incluida la visita del ministro de Comercio, Dominic LeBlanc. Dialogaron sobre temas agrícolas, conectividad portuaria y el reciente memorando de entendimiento entre las secretarías del Trabajo de ambas naciones, que otorga mayor seguridad a los trabajadores agrícolas de nuestro país.