Néstor Jiménez y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 6

En medio del debate sobre la propuesta para realizar la consulta de revocación de mandato presidencial junto con la elección de 2027, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, detalló que fue uno de los temas de los que, junto con su par en San Lázaro, Ricardo Monreal, dialogaron el lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Adelantó que se iniciarán consultas para construir acuerdos con los grupos parlamentarios.