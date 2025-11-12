Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 6
En medio del debate sobre la propuesta para realizar la consulta de revocación de mandato presidencial junto con la elección de 2027, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, detalló que fue uno de los temas de los que, junto con su par en San Lázaro, Ricardo Monreal, dialogaron el lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Adelantó que se iniciarán consultas para construir acuerdos con los grupos parlamentarios.
Interrogado sobre la conversación que tuvieron con la mandataria, el senador tabasqueño indicó que Monreal refirió “que se estaban buscando consensos y que se iba a posponer la comisión”.
Por su parte, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional rechazaron la posibilidad de empalmar el proceso de revocación con los comicios intermedios.