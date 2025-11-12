Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 6

La propuesta para adelantar la revocación de mandato de 2028 a 2027 “es buena”, opinó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero advirtió que no debe aprobarse al vapor, sino abrirse a un proceso de discusión amplia en el Congreso.

“Es una buena propuesta, porque se haría al mismo tiempo que la elección y no se tendrían que destinar recursos al siguiente año. Sin embargo, es algo que hay que poner a discusión, no aprobar al vapor”, expresó en la mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Explicó que la iniciativa presentada por legisladores busca ajustar el calendario del ejercicio de revocación de mandato para hacerlo coincidir con otras elecciones, con el objetivo de optimizar recursos públicos.

La mandataria recordó que no es una propuesta nueva, sino un mecanismo que ya está establecido en la Constitución gracias al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo promovió con el principio de que los gobiernos “no pueden ser una carga para el pueblo” y deben someterse a la evaluación ciudadana a mitad de su gestión.