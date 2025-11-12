▲ Un centenar de elementos del Ejército, Guardia Nacional y policía estatal realizaron patrullajes en huertas y empresas empacadoras de limón en Apatzingán y Buenavista con el objetivo de evitar que los limoneros sigan siendo víctima de extorsiones por parte del crimen. Foto La Jornada

El Operativo Paricutín, puesto en marcha después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1º de noviembre, va contra seis cárteles del narcotráfico que han expandido sus actividades criminales, como la extorsión contra productores de aguacate, empresarios y comerciantes de la entidad.

La operación inició el lunes en esa localidad como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia de seguridad aplicada por el gobierno federal.

Según información de las fiscalías General de la República y General del estado, así como el Ejército, en la región de Uruapan operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los caballeros templarios, Los blancos de Troya, Los Viagras, cártel de Los Reyes y Pueblos Unidos.

La región de Uruapan integra a municipios del centro del estado y de la meseta purépecha, entre los que destacan Uruapan, Paracho, Taretan, Tancítaro, San Juan Nuevo, Ziracuaretiro, Charapan, Chilchota, Tingambato, Cherán y Nahuatzen.

El mapa criminal elaborado por autoridades reveló que en dicho municipio operan al menos tres células del CJNG, una abarca el sur de Uruapan, San Juan Nuevo y Tancítaro; otra se concentra en el norte hacia Charapan, Paracho, Chilchota, Cherán, Nahuatzen y Tingambato, mientras la última centra sus operaciones hacia Ziracuaretiro, Taretan y Nuevo Urecho, Gabriel Zamora y Parácuaro, estos tres últimos en la región de Tierra Caliente.