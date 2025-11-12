Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 5

El protocolo de protección que brindaba la Guardia Nacional a Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado, “no falló”, aseveró el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla.

“Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional (que lo protegiera de manera más cercana), se hubiera incrementado su nivel de seguridad”, enfatizó el mando militar en la mañanera de ayer, a pregunta sobre si hubo deficiencias en los protocolos que llevaran al asesinato del edil el pasado 1º de noviembre.

Interrogado sobre si los escoltas no pudieron prever que se podría dar la agresión en un lugar público, como sucedió, el secretario de la Defensa rechazó que lo correspondiente a la Guardia Nacional haya presentado algún inconveniente.

“El protocolo no falló, falló el… otro. El protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional”, expresó.

–¿Hasta dónde llegó su responsabilidad? –se le insistió.

–La fiscalía general del estado tiene el asunto, está haciendo la investigación, ellos determinarán –respondió.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, puntualizó que los policías municipales que formaban parte del primer círculo de protección de Manzo “van a volver a declarar”.

Esto tras las afirmaciones del gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, en el sentido de que aun cuando se había logrado la detención de su asesino, éste fue ejecutado por uno de los escoltas.

“Esa declaración la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor; se sigue verificando el arma que también dispara contra el presidente municipal.”