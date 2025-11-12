Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 4

El gobierno federal informó que en lo que va del actual sexenio hay una baja de 37 por ciento en la incidencia de homicidios en el país, aunque reconoció que las extorsiones se reportan 22.9 por ciento arriba de las registradas en 2019 –que era el año con la cifra más alta–, pese a la estrategia nacional contra ese delito.

En la presentación del informe de seguridad en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, refirió que en septiembre de 2024 se reportaban 86.9 asesinatos al día en promedio y la cifra en octubre de 2025 fue de 54.6.

Esto equivale, dijo, a una reducción de 37 por ciento en estos 13 meses y a 32 homicidios menos al día.

Señaló que octubre de este año es el mes con el promedio diario de homicidios más bajo de los últimos 13 meses, que es el periodo del mandato de Sheinbaum.

El mes pasado, siete entidades concentraron 51 por ciento de los asesinatos: Chihuahua, con 9.2 por ciento del total; Guanajuato, 8.6; Sinaloa, 7.7; Baja California, 7.2; estado de México, 7.1; Michoacán, 6.4, y Morelos, 5 por ciento.

Al presentar las cifras anuales, la funcionaria indicó que hay una disminución de 34 por ciento entre 2018 y los 10 meses que van de 2025, al pasar de 100.3 a 66.1 asesinatos diarios en promedio.

En lo que va de este año, siete estados agrupan la mitad de los homicidios: Guanajuato, con 11.1 por ciento; Chihuahua, 7.6; Baja California, 7.3; Sinaloa, 7.1; estado de México, 6.6; Guerrero, 5.7, y Michoacán, 5.6 por ciento.

Al referirse a la extorsión, Figueroa señaló que al comparar el periodo 2019-2025 se presenta un incremento de 22.9 por ciento, pues hace seis años se registraban 25.4 delitos al día y en lo que va de este ascienden a 31.3. Aunque acotó que, a partir de la estrategia nacional contra la extorsión –puesta en operación el 6 de julio–, la cifra va a la baja y de julio a octubre se presenta una disminución de 14 por ciento.