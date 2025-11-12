Critica que se repita la “patraña” de la antropofagia mexica
n la entrevista realizada a Úrsula Camba publicada ayer en La Jornada, la historiadora conocida por negar la brutalidad de la esclavitud en la Nueva España dice textualmente que sin Malitzin “a los españoles se los hubieran comido”.
Es increíble que desde México repitamos la patraña de la antropofagia (más allá de ritual), de los indígenas mesoamericanos.
Tengo 30 citas que muestran que los mexicas morían de hambre durante el sitio de 1521, en medio de los cadáveres de sus enemigos. En fin, la ligereza.
Pedro Salmerón
Agradece donación de sangre
Quiero utilizar El Correo Ilustrado para expresar mi agradecimiento a todo el alumnado, personal docente y autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que apoyaron y distribuyeron información sobre el lugar para donar sangre, ayuda que fue crucial para recuperar mi salud. Mi sangre entera es una prueba de la generosidad que toda mi comunidad me ofreció como un gran regalo, el mejor que he recibido nunca: la vida.
A los 20 donadores que me permitieron la posibilidad de seguir existiendo, a ellos y ellas les debo poder expresar lo conmovida que estoy por el regalo de la vida que me han ofrecido. Gracias a todas las personas que forman parte de mi vida y mi trabajo; también a la UAM, a la que debo ahora el milagro de estar viva. Con gratitud.
María Pía Lara, profesora de Filosofía en la UAM-Iztapalapa
Pone en entredicho que la energía nuclear sea la única opción a futuro
A golpe de repetición, al estilo derechista del presidente Donald Trump, el premier israelí Benjamin Netanyahu y el encargado de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, se repite una mentira para pretender imponerla como verdad.
La energía nuclear es todo lo contrario a lo que describe el articulista Alonso Romero (10/11/25). No es la única opción a futuro (se debe valorar la energía solar, eólica, marina, etcétera), no es segura (vale recordar los accidentes de Chernobyl, Tres Millas o Fukushima) y es la más sucia, con desechos tóxicos radioactivos que cuentan con una vida media de miles de años.
Manuel Fernández Guasti, doctor en física por la Universidad de Oxford
Alerta ante posibles disturbios orquestados rumbo al Mundial
Durante el Mundial de Futbol de 2026 que México comparte con Canadá y Estados Unidos, la Secretaría de Gobernación, el Ejército y la Guardia Nacional deben permanecer en alerta permanente pues existe preocupación por posibles disturbios e incidentes orquestados por grupos de derecha, que podrían dañar la imagen del país y del gobierno.
Además, se ha pedido a las autoridades de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México que vigilen de cerca a los “personajes encapuchados” que han participado en actos violentos previos, con el fin de evitar agresiones al Estado mexicano durante la próxima justa deportiva que solamente pretenden desprestigiar a la 4T.
Carlos César Cárdenas Márquez
Reporta desfalco a su tarjeta Up Sí Vale
Tengo en mi poder una tarjeta Up Sí Vale, contratada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) como parte de mis prestaciones para realizar compras de despensa. Desafortunadamente, durante los años de la pandemia, no hice uso regular de la misma y el saldo se acumuló.
Intenté consultar el saldo por teléfono, pero nunca obtuve respuesta. Este año he padecido la misma situación de desinformación total, a pesar de que la UAM solicitó de forma directa una reposición.
Al solicitar los saldos, únicamente me los proporcionaban en forma parcial.
Insistí de nuevo a la UAM para que emitiera una carta que demostrara que sigo activa en la institución, y con ella solicité el estado de cuenta completo para el periodo 2024-2025, ya que por correo sólo enviaban saldos parciales.
Finalmente, recibí un listado total en el que aparece una serie de compras vía internet que nunca realicé y que evidencian un fraude o desfalco por la cantidad aproximada de 49 mil 815 pesos.
Además, cabe destacar que éste tipo de operaciones no estaban permitidas, ya que todas debían realizarse en forma presencial. Tampoco fui notificada de los movimientos y me ocultaron dicha información.
María Cristina Vargas Guerra
Denuncian agresión sionista en plantón por Palestina
El pasado domingo, en nuestro plantón en el Ángel de la Independencia por Palestina, un sionista furioso se acercó a una compañera que estaba entregando volantes en la acera paralela en la que instalamos un tendedero de fotografías que muestran el dolor y sufrimiento que experimenta el pueblo palestino en Gaza, y amenazó con golpearla si no paraba.
Fue tanta la ira expresada que obligó a que nuestra compañera retrocediera para evitar una agresión directa. Aunque es mucho mayor el apoyo que recibimos de los transeúntes, no han faltado durante estos dos años toda clase de amenazas, insultos, provocaciones y agresiones.
La mayor de todas se registró cuando un compañero, tras haber sido agredido verbalmente por un fanático religioso, lo aventó al vacío en las escalinatas del monumento a la Independencia, provocándole la pérdida del conocimiento.
Queremos que esta nueva amenaza quede asentada para denunciar el grado de violencia que pretende justificar lo injustificable.
Plantón dominical por Palestina:
Iriana de la Vega, Guillermina Torres, Mónica Soto, Norma Mendoza, Silvia Ramos, Alberto Escalante, Maria Elena Chávez Josefina Mena, Columba Jiménez, Pablo Moctezuma, Carlos Luna, Leonardo García, José Librado, Arturo Escobedo, Arturo Hurtado, Francisco Rosas, Javier Bautista, Ignacio Hernández, Armando Martínez, Rogelio Rueda y Gilberto García