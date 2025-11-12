Critica que se repita la “patraña” de la antropofagia mexica

n la entrevista realizada a Úrsula Camba publicada ayer en La Jornada, la historiadora conocida por negar la brutalidad de la esclavitud en la Nueva España dice textualmente que sin Malitzin “a los españoles se los hubieran comido”.

Es increíble que desde México repitamos la patraña de la antropofagia (más allá de ritual), de los indígenas mesoamericanos.

Tengo 30 citas que muestran que los mexicas morían de hambre durante el sitio de 1521, en medio de los cadáveres de sus enemigos. En fin, la ligereza.

Pedro Salmerón

Agradece donación de sangre

Quiero utilizar El Correo Ilustrado para expresar mi agradecimiento a todo el alumnado, personal docente y autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que apoyaron y distribuyeron información sobre el lugar para donar sangre, ayuda que fue crucial para recuperar mi salud. Mi sangre entera es una prueba de la generosidad que toda mi comunidad me ofreció como un gran regalo, el mejor que he recibido nunca: la vida.

A los 20 donadores que me permitieron la posibilidad de seguir existiendo, a ellos y ellas les debo poder expresar lo conmovida que estoy por el regalo de la vida que me han ofrecido. Gracias a todas las personas que forman parte de mi vida y mi trabajo; también a la UAM, a la que debo ahora el milagro de estar viva. Con gratitud.

María Pía Lara, profesora de Filosofía en la UAM-Iztapalapa

Pone en entredicho que la energía nuclear sea la única opción a futuro

A golpe de repetición, al estilo derechista del presidente Donald Trump, el premier israelí Benjamin Netanyahu y el encargado de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, se repite una mentira para pretender imponerla como verdad.

La energía nuclear es todo lo contrario a lo que describe el articulista Alonso Romero (10/11/25). No es la única opción a futuro (se debe valorar la energía solar, eólica, marina, etcétera), no es segura (vale recordar los accidentes de Chernobyl, Tres Millas o Fukushima) y es la más sucia, con desechos tóxicos radioactivos que cuentan con una vida media de miles de años.

Manuel Fernández Guasti, doctor en física por la Universidad de Oxford

Alerta ante posibles disturbios orquestados rumbo al Mundial

Durante el Mundial de Futbol de 2026 que México comparte con Canadá y Estados Unidos, la Secretaría de Gobernación, el Ejército y la Guardia Nacional deben permanecer en alerta permanente pues existe preocupación por posibles disturbios e incidentes orquestados por grupos de derecha, que podrían dañar la imagen del país y del gobierno.

Además, se ha pedido a las autoridades de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México que vigilen de cerca a los “personajes encapuchados” que han participado en actos violentos previos, con el fin de evitar agresiones al Estado mexicano durante la próxima justa deportiva que solamente pretenden desprestigiar a la 4T.