Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 24

Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, reiteró este martes el rechazo de su país a las acciones que emprende Estados Unidos contra Venezuela y denunció: “bajo el pretexto de combatir el narcotráfico destruye lanchas de manera arbitraria y sin presentar a nadie ninguna evidencia de que, como dicen, transportaban drogas”.

Agregó: “así se comportan no los países que respetan la ley, sino los que se creen por encima de ésta”.

El titular de la diplomacia rusa –que ofreció por videoconferencia una rueda de prensa sólo con medios rusos– recomendó a Estados Unidos “en lugar de combatir el narcotráfico en Nigeria o Venezuela, y de paso tratar de quedarse con su petróleo, mejor dedicar todos sus esfuerzos para erradicar esta lacra en… Bélgica”.

Contó que en fecha reciente el Daily Mail publicó un reportaje sobre la corrupción en la aduana de Bélgica que, a juicio del diario británico, está convirtiendo a ese país en un narcoestado.

Por eso, añadió, es más lógico que lo haga en Bélgica. “Más aún que ahí hay tropas de Estados Unidos y de otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). No hay que perseguir lanchas con tres personas a bordo”, ironizó el funcionario ruso.

“Estoy convencido de que la política de la administración de Donald Trump hacia Venezuela nada bueno va a traer y tampoco aumentará el prestigio estadunidense en el ámbito internacional”, presagió el canciller ruso.

Lavrov también negó que Venezuela haya pedido ayuda militar a Rusia por la escalada de las amenazas de Estados Unidos, como aseguró la prensa internacional al citar fuentes anónimas, y mucho menos que el Kremlin vaya a instalar armas en el país latinoamericano como está haciendo en Bielorrusia.

“No, no hemos recibido ninguna solicitud”, enfatizó Lavrov.