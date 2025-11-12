Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 30

Seis elementos de las fuerzas armadas permanecen en prisión preventiva en Mazatlán, Sinaloa, por el caso de Leidy y Alexa, dos niñas que murieron el 6 de mayo pasado en Badiraguato durante un operativo militar, informó ayer el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

En un primer momento se informó que las menores habían perdido la vida al quedar en medio de un fuego cruzado entre militares y civiles armados; sin embargo, la familia rechazó esa versión y sostuvo que los soldados dispararon en forma directa contra la camioneta en la que viajaban las menores y su familia.