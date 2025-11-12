Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 29

Chihuahua, Chih., El gobierno de la panista María Eugenia Campos ha erogado durante 2025 más de 837 millones de pesos en comunicación y publicidad oficial, cifra que rebasa en 378 por ciento el presupuesto aprobado por el Congreso local, dio a conocer Jael Argüelles, diputada estatal por Morena.

La legisladora reveló ayer que de acuerdo con respuestas a una solicitud de información a la oficina de Comunicación Social del estado, esos recursos públicos se destinaron a pagos discrecionales de propaganda y a medios de comunicación.

También denunció que la administración estatal ha simulado disminuir su gasto de publicidad de 2022 a la fecha.

Sostuvo que en toda la gestión de Campos nunca se ha respetado el presupuesto anual aprobado por los diputados locales y se ejerce de más para burlar la autonomía y determinación de la legislatura.

En 2022 se autorizaron 190 millones de pesos para ese rubro, pero finalmente se ejercieron 345 millones; en 2023 se aprobaron 199 millones y se aplicaron 586; en 2024 se aprobaron 179 millones mas se utilizaron 704 millones; y este 2025 se infló el presupuesto de 175 millones de pesos autorizados a 837 millones hasta septiembre anterior, de los cuales se han pagado 358 millones.