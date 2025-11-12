Iván Sánchez y Cristina Gómez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 29

Cuatro clientes de una tienda Waldo’s en el centro histórico del puerto de Veracruz se intoxicaron ayer con monóxido de carbono, presuntamente por el mal funcionamiento de un generador de energía eléctrica, que al no contar con una salida, circuló por los ductos del aire acondicionado.

Cuatro personas que se encontraban en el local de la calle Juan Soto, entre las avenidas Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, comenzaron a sentir malestares y mareos, por lo que empleados avisaron a los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron bomberos municipales, a cargo del subcomandante Orvil Sandiel, así como personal de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana, para atender a los afectados, que fueron trasladados a un hospital cercano.

En tanto, bomberos y personal de Protección Civil realizaron una revisión para determinar las causas de la fuga, finalmente se determinó que todo el monóxido de carbono fue ventilado y no representaba ningún riesgo para clientes o empleados.

Comparecen empleados de CFE en Hermosillo

Cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comparecieron en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como parte de las investigaciones por el incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, donde una de las hipótesis preliminares apunta a la posible explosión de un transformador interno como punto de origen de la conflagración que cobró la vida de 24 personas, entre ellas seis menores.