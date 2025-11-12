▲ El legislador morenista Javier Corral, ayer durante la sesión plenaria en el Senado, en la que compareció el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en la Ciudad de México. Foto La Jornada

Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 29

Chihuahua, Chih., La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACh) acusó al ex gobernador panista Javier Corral Jurado de tráfico de influencias y abuso de poder, pues gestionó ante la Fiscalía General de la República (FGR) que ésta atrajera la causa penal 3050/2024, en la que se le atribuye el delito de peculado agravado.

Corral Jurado, actual senador de Morena, es acusado de desvío de 98.6 millones de pesos, investigación que debe permanecer bajo jurisdicción estatal pues se le imputa hacer víctima del supuesto desfalco a la Secretaría de Hacienda estatal, indicó el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela Holguín ayer en conferencia en la capital del estado.

Explicó que el juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez aceptó la competencia de la causa penal 3050/2024 de manera “furtiva e ilegal”, pues ni la FACh ni Hacienda estatal fueron notificadas de la audiencia, realizada el 13 de octubre pasado.

Abelardo Valenzuela sostuvo que la FGR pidió la atracción sin fundamento legal ni legitimación, se carece de una denuncia de los órganos federales facultados, y no existe un acuerdo formal de atracción firmado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Calificó de violatoria una eventual atracción de la causa penal por la FGR, pues no hay una denuncia ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal o en la Auditoría Superior de la Federación. Tampoco existe un acuerdo de atracción entre la FGR y la FACh.

Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, en su carácter de perjudicada dentro de la referida causa penal, promovió una demanda de juicio de amparo indirecto, y la FACh tramitó un amparo contra la atracción, del que se obtuvo suspensión definitiva.