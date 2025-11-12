Economía
Sin prestaciones, 12.9 millones de trabajadores subordinados en México
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 22

El número de trabajadores subordinados y remunerados sin prestaciones ascendió a 12.9 millones al cierre de septiembre de 2025, lo que representó una caída de 2.9 por ciento frente al mismo mes de 2024, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría del Trabajo.

Los trabajadores subordinados y remunerados (TSR), aquellos con relación laboral directa con un empleador, sin prestaciones –falta de acceso a derechos laborales como el Seguro Social, vacaciones pagadas, aguinaldo, prima vacacional, así como aportaciones para la jubilación o Infonavit–, presentaron una reducción de 387 mil 421 puestos de septiembre de 2024 al mismo mes de este año.

En tanto, los trabajadores sin acceso a servicios de salud aumentaron 1.4 por ciento anual en septiembre de 2025, al pasar de 35.7 millones a 36.2 millones, estimaron la Secretaría del Trabajo e Inegi.

De igual forma, el porcentaje de ocupados sin acceso a instituciones de salud se ha mantenido estable por debajo del nivel observado en 2020, pese al crecimiento de la población ocupada total.

