De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 22

El número de trabajadores subordinados y remunerados sin prestaciones ascendió a 12.9 millones al cierre de septiembre de 2025, lo que representó una caída de 2.9 por ciento frente al mismo mes de 2024, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría del Trabajo.

Los trabajadores subordinados y remunerados (TSR), aquellos con relación laboral directa con un empleador, sin prestaciones –falta de acceso a derechos laborales como el Seguro Social, vacaciones pagadas, aguinaldo, prima vacacional, así como aportaciones para la jubilación o Infonavit–, presentaron una reducción de 387 mil 421 puestos de septiembre de 2024 al mismo mes de este año.