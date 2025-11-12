Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 22

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) rompió por primera vez en sus 47 años la barrera de 64 mil puntos. En medio de un clima de inversiones optimista para la gran mayoría de las bolsas en el mundo por la inminente reapertura del gobierno estadunidense, el principal índice accionario mexicano ganó ayer 1.95 por ciento, un avance de mil 227.26 unidades, para cerrar en 64 mil 321.27 puntos, un nuevo máximo histórico.

El IPC nunca había tocado las 64 mil unidades, ni siquiera en intradía. Estuvo apoyado por los sectores del consumo, retail y financiero. Las acciones de Walmart avanzaron 2.75 por ciento; Arca Continental, 3.36; Alsea, 1.22; Bimbo, 2.19; Coca-Cola Femsa, 2.26; Banco del Bajío, 1.38; Banorte, 3.3; Grupo Carso, 4.84; Inbursa, 2.61, y Chedraui, 1.32 por ciento, principalmente.

“Dicho máximo refleja la sólida temporada de reportes corporativos al tercer trimestre de 2025, que ha impulsado a los activos más rezagados en el año; pero principalmente destacó el optimismo a raíz de la aprobación en el Senado de Estados Unidos del acuerdo para poner fin al cierre de gobierno más largo en su historia”, aseguró el área de análisis de Monex.