Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 21

La industria de vehículos pesados en México no puede salir del enorme bache en el que cayó, pues sus exportaciones, producción y ventas se desplomaron en octubre, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados, divulgado por el Inegi, señala que México exportó 5 mil 221 vehículos pesados en octubre, una caída de 55.29 por ciento respecto al mismo mes de 2024, y sumó su quinta baja anual consecutiva.

El sector ensambló 7 mil 131 unidades, 58.79 por ciento menos que en octubre del año pasado y el segundo retroceso de 2025. Asimismo, fue su cuarto descenso consecutivo en la medición anual.

En el mercado nacional, las 14 empresas incluidas en este registro reportaron que sus ventas internas al menudeo y al mayoreo se desplomaron 45.5 y 61 por ciento, respectivamente, al comercializar 3 mil 9 y 2 mil 603 unidades, en cada caso, en el periodo de referencia.

Entre enero y octubre de 2025 se exportaron 93 mil 37 unidades, una contracción de 31.4 por ciento respecto al mismo lapso de 2024. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados, con 94.3 por ciento del total.