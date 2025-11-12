▲ La construcción ha tenido su peor desempeño desde 2020 y ha arrastrado consigo al resto del sector industrial. En la imagen, obras de un supermercado impugnadas por habitantes de la alcaldía Benito Juárez desde julio pasado. Foto La Jornada

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 21

La actividad industrial en México se contrajo en septiembre, arrastrada por el severo retroceso de la construcción, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante la persistente incertidumbre, la actividad industrial retrocedió 0.4 por ciento mensual en septiembre, su cuarto descenso consecutivo, debido a que los avances moderados de tres de los cuatro componentes que integran su medición no pudieron contrarrestar la caída de 2.5 por ciento mensual de la construcción.

La minería subió 0.7 por ciento en septiembre; el sector de electricidad, agua y gas, 0.4 por ciento, y la manufactura, 0.2 por ciento, con cifras desestacionalizadas.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial acumuló siete lecturas anuales con una contracción de 3.3 por ciento anual en septiembre.