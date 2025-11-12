Dora Villanueva

Miércoles 12 de noviembre de 2025

La riqueza conjunta de las cinco personas más acaudaladas de México aumentó en promedio 30 por ciento desde que comenzó la actual administración en octubre del año pasado. Carlos Slim, Germán Larrea, Alejandro Baillères y María Asunción Aramburuzabala han visto crecer el patrimonio. La excepción es Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, el conglomerado que además de los adeudos fiscales que le reclama el Servicio de Administración Tributaria (SAT), enfrenta procesos en Estados Unidos por demandas de sus acreedores.

En las últimas posiciones del índice de multimillonarios que realiza Bloomberg a escala global, Salinas Pliego ha visto cómo la riqueza bajo su control ha caído 33.2 por ciento desde octubre de 2024 y hasta el 11 de noviembre pasado. En contraparte, las de Carlos Slim, Germán Larrea y Alejandro Baillères han avanzado, respectivamente, 28.9, 48.8 y 86 por ciento en el mismo periodo.

A la par, la riqueza de María Asunción Aramburuzabala, que en la actualización de este índice se encuentra registrada desde junio de 2025, ha crecido 9.1 por ciento en menos de seis meses, según los estimados realizados por Bloomberg, que hace una clasificación diaria de las personas más ricas del mundo, con base en una medida dinámica que incorpora el valor de mercado de las empresas que cotizan en bolsa y están bajo el control de estos perfiles.

El incremento en los recursos controlados por los hombres más ricos de México se da en un país que sigue reportando las tasas de recaudación más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con la actualización al 11 de noviembre, Carlos Slim sigue liderando la riqueza en México y es la número 17 a escala global con 115 mil millones de dólares que se encuentran en efectivo, activos privados y públicos, y que avanzó 28.9 por ciento respecto a los 89.2 mil millones registrados el 3 de octubre del año pasado.