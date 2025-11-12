Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 20

Grupo Salinas confirmó que entre los 13 casinos señalados por la Secretaría de Hacienda como parte de establecimientos que estarían lavando dinero se encuentran un par de las filiales de Tv Azteca y aseguró que siempre ha cumplido con la ley en la materia. “Confiamos plenamente en ello”, apuntó.

El consorcio informó que Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador Tv Azteca SAPI de CV, empresas subsidiarias de Tv Azteca, son parte de la investigación difundida anoche por las autoridades hacendarias.

Según Grupo Salinas, sus empresas Ganador Azteca y Operadora Ganador Tv Azteca “cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”.

Agregó que en conjunto con sus socios internacionales, en particular del Reino Unido, “han dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”.

Permisos con Peña Nieto

Antes, la Secretaría de Hacienda informó que identificó 13 casinos establecidos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de México, Chiapas y la Ciudad de México dedicadas a actividades que caen en los parámetros de lavado de dinero.