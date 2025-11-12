Deportes
En 2026, el último baile de CR7
Foto
▲ Cristiano Ronaldo aseguró que el Mundial 2026 será “seguro” el último de su carrera. “Definitivamente sí”, respondió el actual delantero del Al Nassr cuando se le preguntó. “Tendré 41 años y creo que será el momento”, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita. “Me siento muy bien ahorita. Marco goles, todavía me siento rápido y ágil. Estoy disfrutando de mi juego en la selección. Pero claro, seamos honestos. Cuando digo 'pronto', me refiero probablemente a uno o dos años”. Portugal aún no está clasificado para la próxima Copa del Mundo, pero podría lograrlo si vence mañana a Irlanda.Foto @Cristiano
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a11
