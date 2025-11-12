Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a11

San Nicolás de Los Garza, NL., Con una inversión de 5 millones de pesos se inauguró el Centro de Voluntarios para el Mundial FIFA 2026 en Nuevo León.

El centro, el cual era el Museo de Fauna y que estuvo abandonado desde hace más de 10 años, estará dentro de las instalaciones del Parque Niños Héroes, donde se encuentra el Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

“Vamos a tener aquí activaciones, será la embajada del Mundial. Estamos listos para la Copa 2026, vamos a estar inaugurando muchísima obra, vienen nuevos parques. Toda esta zona va agarrar vuelo, porque vamos a activar el estadio Bicentenario (dentro del Parque Niños Héroes), va ser techado, toda el área de albercas también será cubierta, vamos a remodelar todo”, destacó el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Por su parte, Alejandra Morales, directora general de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (Codetur), destacó que los voluntarios son mayores de 18 años y van a hacer labores de orientación en las diversas áreas donde se estará viviendo el Mundial.