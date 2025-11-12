Argentina será su próximo rival
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a11
La clasificación del Tricolor Sub-17 estaba en vilo tras caer ante Co-rea del Sur y Suiza en la fase de grupos del Mundial de la categoría, que se disputa en Qatar, pero su fair play, sumado a una combinación de resultados en la última jornada le permitió avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros lugares del certamen.
En la siguiente ronda, los dirigidos por Carlos Cariño se medirán el viernes a Argentina por un boleto a octavos, rival que históricamente se le ha complicado a México. En semanas recientes, el conjunto sudamericano eliminó a Gilber-to Mora y compañía del Mundial Sub-20, descalabro que se sumó a la derrota que sufrió la selección mayor en la fase de grupos de Qatar 2022.
Pero en justas Sub-17, la historia ha favorecido al Tricolor, campeón del mundo en dos ocasiones, al imponerse en dos de tres enfrentamientos ante la Albiceleste, que nunca ha podido levantar el cetro mundial de la categoría.
En 2005, un grupo de jóvenes futbolistas dirigidos por Jesús Ramírez dieron la campanada al proclamarse campeones del mundo ante Brasil. Algunas de esas figuras, con el tiempo, se convirtieron en referentes de la selección mayor: Carlos Vela, Héctor Moreno y Giovani dos Santos. En 2011, con el aliciente de ser locales, Raúl Potro Gutiérrez lideró al tricolor a conquistar su segunda Copa del Mundo, pero a diferencia de los campeones en Perú, la mayoría de estos futbolistas se perdieron en el profesionalismo.
“Muchas veces platicamos de lo que lograron las dos generaciones. Si ellos lo hicieron, ¿por qué no pensar en que nosotros también podemos?”, planteó el delantero de Santos, Lucca Vuoso, antes de su debut en el certamen. En esta categoría, además de los cetros, la selección mexicana alcanzó dos subcampeonatos (2013 y 2019) y ha superado la fase de grupos en 10 ocasiones
México y Argentina llegan a esta instancia en situaciones opuestas. Los sudamericanos afrontarán el partido como favoritos, tras finalizar invictos la ronda inicial, con victorias ante Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiyi (7-0) para colocarlos como la mejor selección de la justa hasta el momento.
Por el contrario, los dirigidos por Cariño solamente derrotaron por la mínima a Costa de Marfil y obtuvieron el último pase a dieciseisavos, gracias a que Mali se impuso ayer 2-0 a Arabia Saudita, que en el criterio del fair play fue superado por México al no recibir tarjetas rojas, tras finalizar con los mismos puntos (3) y diferencia de goles (-2).