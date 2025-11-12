De la Redacción

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. a11

La clasificación del Tricolor Sub-17 estaba en vilo tras caer ante Co-rea del Sur y Suiza en la fase de grupos del Mundial de la categoría, que se disputa en Qatar, pero su fair play, sumado a una combinación de resultados en la última jornada le permitió avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros lugares del certamen.

En la siguiente ronda, los dirigidos por Carlos Cariño se medirán el viernes a Argentina por un boleto a octavos, rival que históricamente se le ha complicado a México. En semanas recientes, el conjunto sudamericano eliminó a Gilber-to Mora y compañía del Mundial Sub-20, descalabro que se sumó a la derrota que sufrió la selección mayor en la fase de grupos de Qatar 2022.

Pero en justas Sub-17, la historia ha favorecido al Tricolor, campeón del mundo en dos ocasiones, al imponerse en dos de tres enfrentamientos ante la Albiceleste, que nunca ha podido levantar el cetro mundial de la categoría.

En 2005, un grupo de jóvenes futbolistas dirigidos por Jesús Ramírez dieron la campanada al proclamarse campeones del mundo ante Brasil. Algunas de esas figuras, con el tiempo, se convirtieron en referentes de la selección mayor: Carlos Vela, Héctor Moreno y Giovani dos Santos. En 2011, con el aliciente de ser locales, Raúl Potro Gutiérrez lideró al tricolor a conquistar su segunda Copa del Mundo, pero a diferencia de los campeones en Perú, la mayoría de estos futbolistas se perdieron en el profesionalismo.