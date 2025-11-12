Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 5

La Habana. Comprometido con la defensa de la cultura y de los más preciados valores éticos y morales, el reconocido intelectual y escritor cubano Abel Prieto celebró ayer 75 años de vida, leal a la revolución y a Cuba.

El también presidente de Casa de las Américas –entidad que resalta “el inmenso privilegio de contar con su liderazgo”– es un trabajador incansable en la batalla por la emancipación y la integración cultural de América Latina y el Caribe, cubano de pura cepa y hombre cultísimo, anota en su página de Facebook la institución habanera.