Cultura
Ver día anteriorMiércoles 12 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/12. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Cultura/Abel Prieto celebra la vida de lealtad a la revolución y a Cuba/
A nterior
 
Abel Prieto celebra la vida de lealtad a la revolución y a Cuba
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 5

La Habana. Comprometido con la defensa de la cultura y de los más preciados valores éticos y morales, el reconocido intelectual y escritor cubano Abel Prieto celebró ayer 75 años de vida, leal a la revolución y a Cuba.

El también presidente de Casa de las Américas –entidad que resalta “el inmenso privilegio de contar con su liderazgo”– es un trabajador incansable en la batalla por la emancipación y la integración cultural de América Latina y el Caribe, cubano de pura cepa y hombre cultísimo, anota en su página de Facebook la institución habanera.

Profundo estudioso de la obra de José Lezama Lima y Roberto Fernández Retamar, “desde sus muchas responsabilidades ha sido un fiel defensor de la revolución cubana y de la política cultural amplia y antidogmática que diseñó Fidel, en diálogo permanente con muchos de nuestros intelectuales y artistas más valiosos”.

Ese reconocimiento encuentra eco en muchos creadores del mundo que lo quieren y han hecho llegar su felicitación, a las que sumamos la de sus compañeros de Casa de las Américas, concluye la institución enviándole un fuerte abrazo.

A nterior
Subir al inicio del texto