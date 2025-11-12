▲ “México fue mi primer puerto seguro”, aseguró la autora nicaragüense en el Palacio de Bellas Artes. Foto Yazmín Ortega Cortés

La poeta nicaragüense Gioconda Belli Pereira recibió ayer el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2025. Durante la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, dijo compartir “la preocupación por los ritmos que cambian el mundo, cada vez más empujados hacia el autoritarismo, la discriminación racista y la primacía de los intereses corporativos y millonarios”.

Al evento acudieron la periodista Silvia Lemus; la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, y Natalia Toledo Paz, en representación del jurado.

“Es duro el exilio y el despojo a estas alturas de la vida. Lo padecí en 1975 por la dictadura somocista, entonces viví varios meses en México, que fue mi primer ‘puerto seguro’, la cuna de un movimiento de solidaridad que contó con el apoyo de grandes mexicanos como Carlos Pellicer, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y muchos más”, comentó la también ex guerrillera.

La periodista Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes, aseguró que la obra y el legado del escritor “siguen en diálogo con nuestro presente; su pensamiento y visión acompañaron a las luchas de nuestras sociedades por la democracia e igualdad.

“La obra de Fuentes y de Belli están unidas por un lazo fuerte de responsabilidad intelectual. La inquietud de ambos los llevó a participar más allá de la palabra: él como embajador en Francia y ella fue representante sandinista. También coinciden en que las mujeres son las piezas angulares de sus historias.”

En tanto, Claudia Curiel de Icaza aseguró que para ella la obra de la premiada “es muy conmovedora porque tuve una tía que fue a la guerrilla en Nicaragua y perdió la vida por una causa noble.