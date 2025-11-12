▲ Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizó vestigios arqueológicos –un cráneo humano y fragmentos de cerámica– durante los trabajos de excavación para la construcción de la calzada flotante en San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, por lo que determinó suspender la obra sólo en el punto de intervención, a fin de realizar las tareas de salvamento correspondientes. Foto Jair Cabrera Torres. Con información de Eirinet Gómez