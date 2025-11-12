Alejandro Cruz Flores, Sandra Hernández García y Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 33

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el domingo 16 de noviembre se reanudará en su totalidad el servicio en la línea 1 del Metro, de Pantitlán a Observatorio. En tanto, se hacen los preparativos para renovar la línea 3, cuyas obras se prevé empiecen en diciembre de 2026, con cierres parciales de estaciones durante un año.

En el caso de la primera, explicó la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada, el próximo domingo, a las 11 horas, dicha ruta reiniciará su operación de manera completa.

Señaló que se trató de una renovación que no tiene otra igual en México ni en el mundo, con la que se garantiza el funcionamiento de la línea 1 por otros 50 años.

Indicó que para dicho acto se espera la asistencia de Claudia Sheinbaum: “ya me dijo que sí la Presidenta, la otra vez que recorrimos la estación Observatorio”.

En tanto, continúa el periodo de pruebas, motivo por el cual hoy el servicio de la línea 1 finalizará a las 22 horas para realizar verificaciones de los sistemas de control y telecomunicaciones con trenes en operación en el tramo Pantitlán-Chapultepec.