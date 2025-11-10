▲ En la entidad, cada año se producen 600 toneladas de tilapia, conocida también como mojarra, y existe un padrón de 190 acuacultores. Foto Germán Canseco

Alexia Villaseñor

Enviada

La Jornada

Lunes 10 de noviembre de 2025

Xochitepec, Mor., Jaime Castañeda lleva 42 años en la producción de tilapia. Pertenece a la tercera generación de un negocio familiar que comenzó con un pequeño estanque rústico excavado en la tierra, que se transformó en una granja con dos pozas donde se producen hasta mil 200 peces por cosecha.

Con la ayuda de sus tres hijos logró desarrollar casi por completo el ciclo de producción porque genera crías de este pescado, también conocido como mojarra. Produce, pesca y vende en su propio restaurante, donde espera incrementar el número de platillos una vez que su primogénito se convierta en chef.

“Lo único que me falta es hacer el alimento para los peces y las redes, pero las puedo seguir comprando con vecinos y así nos ayudamos unos a otros”, señala durante un recorrido por unidades de producción en las localidades de Zacatepec y Xochitepec, organizado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La acuacultura es una práctica que se transmite por generaciones y que además de forma de vida es una alternativa para la economía de las familias y contribuye a la soberanía alimentaria en la entidad.

Margarita Galeana Torres, titular de Desarrollo Agropecuario de Morelos, precisa que muchos pobladores que antes eran agricultores “ahora se dedican a este giro porque les deja mejores ingresos”.

En esa entidad se producen 600 toneladas anuales de tilapia y hay 190 acuacultores registrados, de los cuales 60 están certificados; el resto recibe supervisión y acompañamiento de un comité estatal para garantizar alimentos saludables.