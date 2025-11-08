Mundo
Sábado 8 de noviembre de 2025
Rusia reitera apoyo a Venezuela
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 21

Moscú. Tras reiterar su “firme apoyo” a Venezuela, en el marco de las amenazas de Estados Unidos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, Rusia rechazó ayer –una vez más– un ataque con-tra el país latinoamericano.

“Una agresión directa sólo agravará la situación en lugar de solucionar problemas que tienen todo el potencial para resolverse por la vía diplomática dentro de un marco legal”, señaló la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zajarova, en su rueda de prensa semanal.

“Reiteramos nuestro más firme apoyo al gobierno venezolano en defensa de la soberanía de su país. En el actual contexto, mantenemos una comunicación fluida y frecuente con nuestros amigos venezolanos”, agregó.

