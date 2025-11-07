Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 39
Autoridades federales detuvieron ayer en dos operativos en Mazatlán, Sinaloa, a cinco personas presuntamente ligadas a grupos delictivos. En Culiacán se desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para fabricar drogas sintéticas, lo que implicó un daño económico de 408 millones de pesos a la delincuencia organizada.
El gabinete de Seguridad federal informó que la operación en Mazatlán derivó en las capturas de Juan Carlos “N”, alias Calamaco, y Jesús “N”, acusados de homicidio y venta de droga.
En Culiacán fueron detenidos tres hombres armados relacionados con diversos hechos violentos. En ambas maniobras también se aseguraron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.
En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
Inhabilitan laboratorio clandestino de narcóticos
En otra acción en Culiacán, la SSPC reportó ayer que fuerzas federales inhabilitaron un laboratorio clandestino en el que se fabricaban drogas sintéticas, lo que implicó una afectación económica a los grupos delictivos de 408 millones de pesos.
Durante el operativo, realizado el pasado miércoles como parte de la Operación Frontera Norte, se aseguraron 750 litros y 225 kilos de sustancias utilizadas para la elaboración de metanfetamina, así como un reactor de síntesis orgánica, un condensador y dos destiladores.
Asimismo, en la localidad de El Dorado, las autoridades arrestaron a una persona y aseguraron cuatro armas largas, seis cargadores, 540 cartuchos, equipo táctico, ocho radios y dos vehículos.
En Chihuahua se informó sobre la detención de dos personas, a quienes se les aseguró un arma larga, cinco cargadores, 41 cartuchos, un inmueble, dosis de metanfetamina y mariguana.
En Ciudad Juárez, dos personas fueros arrestadas. Se les incautaron 52 kilos de ariguana, dosis de metanfetamina y un vehículo.