Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 39

Autoridades federales detuvieron ayer en dos operativos en Mazatlán, Sinaloa, a cinco personas presuntamente ligadas a grupos delictivos. En Culiacán se desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para fabricar drogas sintéticas, lo que implicó un daño económico de 408 millones de pesos a la delincuencia organizada.

El gabinete de Seguridad federal informó que la operación en Mazatlán derivó en las capturas de Juan Carlos “N”, alias Calamaco, y Jesús “N”, acusados de homicidio y venta de droga.

En Culiacán fueron detenidos tres hombres armados relacionados con diversos hechos violentos. En ambas maniobras también se aseguraron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Inhabilitan laboratorio clandestino de narcóticos

En otra acción en Culiacán, la SSPC reportó ayer que fuerzas federales inhabilitaron un laboratorio clandestino en el que se fabricaban drogas sintéticas, lo que implicó una afectación económica a los grupos delictivos de 408 millones de pesos.