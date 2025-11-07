D

elitos de alto impacto nublan lo que se ha avanzado en seguridad. Sin embargo, indicadores oficiales señalan que ha decrecido la criminalidad. En tu opinión, ¿ha mejorado la seguridad en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum? Es el tema del sondeo en redes sociales de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

Participaron 2 mil 561 personas, así: X (Twitter), 201; Facebook, 248;, El Foro México, 233; Instagram, 141; Threads, 138 y YouTube, mil 600. Utilizamos la plataforma SurveyMonkey. Enseguida, algunas opiniones.

X (Twitter)

Se está trabajando mucho enfrentando a los criminales por varios frentes y el tejido social va mejorando.

@ArielVlez /Campeche

Ha mejorado la seguridad al menos en la CDMX, a pesar de que las alcaldías no hacen su trabajo, como la Benito Juárez.

@Celi /Toluca

Veo cada día al menos un asalto a plena luz del día.

@ch_pizano /Ciudad de México

Hoy me siento más seguro.

@Javier Vieyra /Celaya

Facebook

Los números que reportan en las mañaneras no se reflejan en lo local.

Gustavo Meneses/Morelia

Y las alcaldías, ¿qué están haciendo para reducir el índice delictivo? Ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc continúan los robos de autopartes y otros delitos y no hacen nada al respecto.

Alejandro López/Ciudad de México

Salgo sola, tomo uber, taxi, trolebús, cablebús, metro, camino, etcétera, y no me siento amenazada por el peligro.

Delia Castro González/Ciudad de México

El Foro México

Se lleva a cabo un gran esfuerzo por regresar la seguridad a los mexicanos, y los números y acciones nos dicen que están trabajando en el camino correcto, sólo falta esperar un poco para percibirlo en todo el país.

Andrés Gutiérrez/Tijuana

Ha mejorado, pero hace falta mucho por hacer.

Jaime Pérez/Cuautitlán

Los números no mienten. Es cierto que han mejorado los indicadores, pero también es cierto que en la percepción también influye la comunicación de lo logrado y las tendencias a la baja de los indicadores. En la comunicación sí estamos fallando un poco.