Viernes 7 de noviembre de 2025

Washington. El gobierno del presidente Donald Trump informó anoche que su ejército destruyó otra lancha en el Caribe, bajo la acusación, sin pruebas, de que transportaba drogas y en el ataque fueron muertos “tres narcoterroristas”, horas después del sobrevuelo de dos bombarderos frente a las costas de Venezuela.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, indicó que en X que “por orden del presidente Trump (…) se llevó a cabo un ataque letal contra un buque operado por una organización terrorista designada”.

Sin ofrecer evidencias, aseguró que “el buque traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadunidenses resultó herido y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron”.

Estados Unidos ha perpetrado 18 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con saldo de 70 ejecuciones extrajudiciales.

Antes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en X que “¡Estados Unidos lanza hoy (jueves) más bombarderos nucleares para sobrevolar la capital venezolana y aterrorizar al dictador (Nicolás) Maduro! Las defensas aéreas venezolanas están en alerta máxima mientras el régimen de Maduro se apresura a los búnkeres”.

La publicación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) incluyó fotos de uno de sus bombarderos B-52 y de un mapa que, aseguró, muestra su sobrevuelo frente a las costas de Venezuela.

En Caracas, el mandatario Nicolás Maduro recordó que ya suman 14 semanas de amenazas de Washington con el despliegue de buques de guerra, aviones, un submarino y miles de efectivos, ante lo que expresó que “los gringos hagan lo que les dé la gana”.

El mandatario venezolano no formuló comentarios sobre la publicación del DHS.

Antes, la agencia Afp señaló que datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 mostraron a dos bombarderos B-52 que volaron en paralelo a la costa venezolana, luego viraron al noreste de Caracas antes de regresar a lo largo de la costa y girar al norte para adentrarse en el mar, en lo que representó la cuarta demostración de fuerza de aviones cazas estadunidenses en las semanas recientes.

El sobrevuelo de los bombarderos B-52 forma parte de la agresiva campaña militar de Washington contra presuntos narcotraficantes, con al menos 18 bombardeos en el Caribe y el Pacífico, en los que han sido asesinadas al menos 70 personas.