Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 34

Guadalajara, Jal., Poco más de 11 años pasaron, desde septiembre de 2014, cuando Magdalena Pérez López, madre de tres hijos, salió de su casa en Zapopan y no se supo más de ella, hasta octubre pasado, cuando sus familiares recibieron una llamada para informar que el cuerpo de la mujer estaba ahí desde diciembre de ese año en resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

El cadáver fue encontrado calcinado en Tlajomulco y permaneció todo ese tiempo en los descansos del IJCF, adonde llegó tres meses después de la desapariciónde Magdalena, a pesar de que su familia entregó muestras de ADN y su madre, María de la Luz López, acudía una o dos veces por mes para averiguar si había novedades.

En febrero de 2025, uno de los hijos de Magdalena acudió al IJCF para una nueva confronta genética; pero hasta el 24 de octubre hubo resultados positivos después de compararlos con los datos de cuerpos que permanecían en los descansos desde hacía años.

El IJCF justificó la tardanza en la identificación porque “los segmentos óseos entraron bajo condiciones de calcinamiento y esqueletización”.