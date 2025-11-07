Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 34
La Secretaría de Marina desplegó mil elementos para reforzar la seguridad en los municipios colimenses de Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Manzanillo y la capital del estado.
Informó que en el contexto de la Estrategia de Seguridad Colima Seguro para reducir los índices de violencia, el personal naval realizará patrullajes y presencia disuasiva en dichos municipios, a fin de generar un entorno de confianza que motive la denuncia ciudadana, la cual, dijo, será siempre atendida de manera oportuna por esta institución.
Agregó que el personal naval llevará a cabo labores de proximidad social, para la recuperación de espacios públicos y actividades de cercanía con la población.
En este contexto, autoridades de seguridad pública reportaron el hallazgo de cuatro cadáveres en Manzanillo y el asesinato de una persona en la ciudad de Colima. Los cuerpos hallados en la ciudad portuaria tenían huellas de tortura y estaban maniatados en una brecha que comunica a la Universidad Tecnológica de Manzanillo.
Según cifras oficiales, de enero a agosto de 2025 los homicidios disminuyeron en el estado hasta en un 26.7 por ciento, en comparación con el mismo periodo pero del año anterior, al pasar de 505 a 370.