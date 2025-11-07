César Arellano, Iván Evair Saldaña y Juan C. Flores

Reporteros y Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 34

La Secretaría de Marina desplegó mil elementos para reforzar la seguridad en los municipios colimenses de Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Manzanillo y la capital del estado.

Informó que en el contexto de la Estrategia de Seguridad Colima Seguro para reducir los índices de violencia, el personal naval realizará patrullajes y presencia disuasiva en dichos municipios, a fin de generar un entorno de confianza que motive la denuncia ciudadana, la cual, dijo, será siempre atendida de manera oportuna por esta institución.

Agregó que el personal naval llevará a cabo labores de proximidad social, para la recuperación de espacios públicos y actividades de cercanía con la población.