Aducen sobreprecio y que se ubica en falla geológica
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 34
Guanajuato, Gto., Diputados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena exigieron ante el pleno del Congreso estatal que la Auditoría Superior del Estado fiscalice la compra de un terreno destinado a la Feria de Silao, que tuvo sobreprecio y se ubica en una falla geológica.
El predio fue comprado en 80 millones de pesos, cuando su valor real era de 41 millones 781 mil, lo que implicaría “corrupción y un desvío”, dijeron los legisladores.
Los diputados locales del PVEM Sergio Contreras e Itzel Mendo, así como el morenista Ernesto Millán, presentaron un punto de acuerdo de obvia resolución para que se aplicara una auditoría “específica e integral al proceso de planeación, autorización, licitación, adjudicación y compraventa del terreno adquirido por el ayuntamiento de Silao”. La resolución no fue aprobada, y el asunto se turnó a la Comisión de Hacienda.
En el punto de acuerdo alertaron que “un posible sobreprecio en la compra de un terreno público no solo representaría un atentado directo a las finanzas municipales, sino que también mermaría los recursos que podrían destinarse a otras necesidades apremiantes de la ciudadanía en materia de seguridad, servicios básicos, obra pública urgentes o programas sociales”.
Los legisladores destacaron que es esencial relacionar la compra con el Atlas de Peligros y Riesgos de Guanajuato, para localizar y clasificar la amenaza geológica en los predios de la feria.
A propuesta de la presidenta municipal panista Melanie Murillo, el ayuntamiento aprobó la compra de un terreno rústico de 48 mil metros cuadrados conocido como El Cortijo, a un costado de la carretera Silao-Romita, recordó en tribuna el coordinador de los diputados del PVEM, Sergio Contreras.
Apuntó que según el avalúo que realizó el ingeniero, J. Guadalupe Hinojosa, quien es integrante de las empresas que conformaron el terreno para la feria, el metro cuadrado del lote tiene un costo de mil 639 pesos, es decir, el predio fue valuado en 80 millones 046 mil 727 pesos.
Los regidores de Morena solicitaron un avalúo al arquitecto Roberto Salazar, quien determinó que el valor real del predio es de 41 millones 780 mil 886 pesos.
Contreras agregó que “el terreno tuvo una compra diferida a tres años, con un primer pago de 30 millones de pesos, otro de 30 millones el próximo año, y un último de 20 millones en 2027”, y “al momento de la adquisición del predio, contaba con un adeudo predial de 110 mil 250 pesos”, que debió cubrirse “al momento previo a la enajenación” del lote.