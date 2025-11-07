Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 34

Guanajuato, Gto., Diputados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena exigieron ante el pleno del Congreso estatal que la Auditoría Superior del Estado fiscalice la compra de un terreno destinado a la Feria de Silao, que tuvo sobreprecio y se ubica en una falla geológica.

El predio fue comprado en 80 millones de pesos, cuando su valor real era de 41 millones 781 mil, lo que implicaría “corrupción y un desvío”, dijeron los legisladores.

Los diputados locales del PVEM Sergio Contreras e Itzel Mendo, así como el morenista Ernesto Millán, presentaron un punto de acuerdo de obvia resolución para que se aplicara una auditoría “específica e integral al proceso de planeación, autorización, licitación, adjudicación y compraventa del terreno adquirido por el ayuntamiento de Silao”. La resolución no fue aprobada, y el asunto se turnó a la Comisión de Hacienda.

En el punto de acuerdo alertaron que “un posible sobreprecio en la compra de un terreno público no solo representaría un atentado directo a las finanzas municipales, sino que también mermaría los recursos que podrían destinarse a otras necesidades apremiantes de la ciudadanía en materia de seguridad, servicios básicos, obra pública urgentes o programas sociales”.

Los legisladores destacaron que es esencial relacionar la compra con el Atlas de Peligros y Riesgos de Guanajuato, para localizar y clasificar la amenaza geológica en los predios de la feria.